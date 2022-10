Milan e Inter trovano tanto spazio sulle prime pagine dei giornali italiani. 'Roba da pazza Inter' titola la Gazzetta dello Sport, 'Aiutini e follie: colpo l'Inter' è invece il titolo di Tuttsoport. Per il Milan "Comanda Diaz" e 'Strapazza Berlusconi'. Sul Corriere dello Sport Roma-Napoli è una 'notte da scudetto', per il Mattino è 'La Grande Bellezza'. Spazio anche alla Juve 'Tanti guai, niente paura' e al successo del Real Madrid contro il Siviglia.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 23 ottobre 2022.