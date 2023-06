Non sarà mai stato un tormentone come Sergej Milinkovic-Savic o magari Maurito Icardi, giusto per prendere in esame due giocatori che da anni tornano di grande attualità in ogni sessione di mercato per la Juve. Ma anche Thomas Partey oltre a rappresentare un nome assolutamente vero tra quelli nella short-list degli obiettivi a centrocampo della Juve, è a sua volta uno di quei giocatori che da tempo sono nel mirino bianconero. Già ai tempi dell'Atletico Madrid era stato corteggiato a lungo, dopo il passaggio all'Arsenal si sono susseguiti altri tentativi nonostante non sia mai stato individuato l'incastro giusto. E ora la Juve ci ripensa, anzi ci riprova.



LA SITUAZIONE – Molto se non tutto ruota attorno alla risposta di Adrien Rabiot, il vero obiettivo della Juve resta lui, verrà atteso fino al 30 giugno ma nel frattempo si lavora per farsi trovare pronti in caso di addio. C'è sempre Davide Frattesi insieme a Sergej Milinkovic-Savic in cima alla lista dei desideri, anche se la Juve prova a stringere pure sul fronte Partey. Che andrà via dall'Arsenal e questa volta sarebbe anche pronto a dire di sì al club bianconero, interessato ai parametri ipotizzati prima dell'avvento dei club d'Arabia Saudita: alla Continassa si ragionava sui 15 milioni, ora l'Arsenal alza il tiro sapendo di poterne incassare anche 40 se Partey accettasse di andare nella lega degli sceicchi. Tempo al tempo, prima le cessioni e la risposta di Rabiot: ma Partey è in lista.