Sassuolo, Dionisi a rischio esonero: valutazioni in corso e un profilo in pole per sostituirlo

Gabriele Stragapede

E’ crisi. Il Sassuolo naviga in acque pericolose. La terzultima posizione, condivisa insieme al Verona a 20 punti, è il pesante presente che la formazione neroverde si sta regalando. Il successo manca dallo scorso 6 gennaio (1-0 contro la Fiorentina) e negli ultimi sei turni di campionato è arrivato un solo punto. Poco, troppo poco per pensare di mantenere la categoria e uscire dalla zona calda della graduatoria. Oggi, dopo il pesante 2-3 rimediato in casa contro l’Empoli, diretta concorrente alla salvezza, i neroverdi devono forzatamente pensare al futuro, a cosa cambiare per invertire un trend talmente negativo. La posizione del tecnico Dionisi appare particolarmente a rischio. Per sostituirlo, in pole c’è il profilo di Fabio Grosso, senza contratto dopo l'esonero con il Lione, avvenuto lo scorso 30 novembre dopo sole 7 partite alla guida della squadra transalpina.



VALUTAZIONI IN CORSO - La dirigenza emiliana adesso e nelle prossime ore dovrà valutare il da farsi in merito alla guida tecnica, alle porte di una settimana che porterà al recupero della 21ª giornata contro il Napoli (che si disputerà mercoledì 28, alle ore 18) e al delicato scontro contro in casa del Verona, altra decisiva sfida salvezza. Dionisi è a forte rischio, con Grosso pronto a subentrare. Valutazioni i corso da parte di tutta la proprietà del Sassuolo.



DICHIARAZIONI - Dionisi ha commentato così a DAZN: “Non sono nato ieri, so come vanno le cose, gli allenatori si assumono le responsabilità. I ragazzi sono vivi, ma certe valutazioni non devo farle io”. In conferenza stampa, nel post partita, ha proseguito così: "Alleno da 10 anni, da tre anni sono qui, e so che se i risultati non vengono l’allenatore viene messo in discussione. Ma vedo una squadra unita e viva che è la cosa più importante, sennò alzerei la mano. Certe valutazioni poi non le fa l’allenatore, ma ho la volontà di andare avanti".