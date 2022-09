I temi lasciati in eredità dalla vittoria sull'Inghilterra che rilancia prepotentemente l'Italia in vista della decisiva sfida di domani in Ungheria, per accedere alla Final Four di Nations League, ma anche un campionato che si avvicina alla ripresa e che espone in copertina i suoi protagonisti. La voglia di riscatto di Inter e Juventus, il magic moment del Napoli e tanto ancora sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non italiani ed esteri, che potete trovare nella rassegna stampa di DOMENICA 25 settembre.