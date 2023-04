La vittoria dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve che ha visto i nerazzurri imporsi a San Siro per 1-0 è il tema centrale delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 27 aprile 2023



La sfida fra le due panchine, fra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri vale forse ancor più del risultato ottenuto in campo e che certifica che "L'Inter è regina di coppe" per dirla alla Gazzetta dello Sport. "Simone boccia Max" è invece la scelta del Corriere dello Sport e sulla stessa linea Tuttosport con "Allegri, che pena".



Occhio anche alla partita scudetto di casa Napoli con il rinvio di Napoli-Salernitana che dovrebbe arrivare oggi per mano del Ministro Piantedosi, ma che ha generato "Malumori e liti" fra Lega Serie A ed Emittenti Tv. A proposito di bonus, Pioli per la Gazzetta a inizio anno ha preteso che fosse inserito per sé e per la squadra quello per la vittoria della Champions.



