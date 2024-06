Calciomercato

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio all'Italia, che sabato a Berlino (calcio d'inizio alle 18) sfiderà la Svizzera nel primo ottavo di finale degli Europei in corso in Germania. Dopo la tensione pre Croazia, è tornato a splendere il sole nel ritiro degli Azzurri, mentre. In prima pagina troviamo anche Antonio Conte, che ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore del Napoli.L'ex Juventus e Inter è stato chiaro, Kvaratskhelia non si muove. Il georgiano ieri ha qualificato la sua nazionale per gli ottavi, contribuendo al successo contro il Portogallo. Focus anche su mercato, con l'Inter che ha chiuso l'arrivo dal Genoa di Martinez, Lukaku si offre al Milan e la Juventus pensa a Retegui.