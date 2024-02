Prime pagine 28 febbraio: 'Vlahovic firma', 'Vera Inter per il +12', 'Zidane fa sognare la Juve'

Nel penultimo giorno di questo febbraio 2024 torna in campo la Serie A e lo fa con due pesi massimi che cercano punti pesanti nei recuperi del turno rinviato per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La capolista Inter sfida l'Atalanta in una gara d'alta quota per la fuga scudetto e la corsa Champions, il Napoli se la vede col Sassuolo in un match tra due grandi deluse di questo campionato. Primo confronto tra il subentrato Calzona e il promosso dalla Primavera, Bigica. In palio chance di rientrare nelle zone europee e staccarsi dalla zona salvezza.



Non solo calcio giocato però nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Impazza già il mercato di panchine e giocatori. La Juve sogna con Zidane e intanto si muove per il rinnovo di contratto di Vlahovic, la Roma deve blindare Dybala. Questo e molto altro nelle aperture di oggi, mercoledì 28 febbraio.