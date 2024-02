Prime pagine 29 febbraio 2024: Inter quota 100. Juve idea Raspadori e PSG, Leao-Osimhen non sono la priorità

Redazione CM

La roboante vittoria dell'Inter sull'Atalanta e quella altrettanto schiacciante del Napoli nei due recuperi della 21esima giornata della Serie A la fanno da padrone sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi, 29 febbraio 2024, anno bisestile.



'Inter meraviglia' è il titolo a tutta pagina della Gazzetta dello Sport a cui fanno eco 'Inter quota 100' del Corriere dello Sport e 'Inter devastante, +12' di Tuttosport per celebrare il 4-0 rifilato dalla banda di Inzaghi all'Atalanta di Gasperini.



"Osi-Kvara, rieccoli!" di Tuttosport, "Osi&Kvara, il Napoli ne segna 6" del CorSport e "Osi-Kvara esagerati!" della Gazzetta celebrano invece l'enorme prestazione della coppia gol nel 6-1 rifilato al Sassuolo.



Spazio anche al mercato con la Gazzetta che spinge Raspadori in direzione Juventus per il dopo-Federico Chiesa. Tuttosport celebra invece Raoul Bellanova corteggiato e visionato da due top club di Premier e infine Le Figaro in Francia che tranquillizza i tifosi di Milan e Napoli con un "PSG, Leao e Osimhen non sono la priorità".





