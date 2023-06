Si chiude la Serie A 2022/23. Oggi gli ultimi appuntamenti della 38ª e ultima giornata di campionato con le sei partite mancanti: si parte alle 18.30 al Maradona, con il Napoli campione d'Italia che sarà premiato dopo la sfida con la retrocessa Sampdoria. Poi la serata, oltre agli impegni di Atalanta e Juventus contro Monza e Udinese, vedrà l'ultimo verdetto della stagione: Verona a Milano e Spezia a Roma, in palio c'è la salvezza.



Largo anche al mercato con le pazze idee del Napoli: De Laurentiis chiama Mancini per il dopo Spalletti e spuntano due nomi per l'attacco. E ancora la notte di Ibrahimovic, che saluta il Milan e può ripartire dal Monza.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 4 giugno 2023.