Serata di stelle quella di ieri fra Gran Galà del Calcio e Golden Boy ma sono ancora i risultati dell'ultimo turno di campionato e proiettati verso la prossima giornata a farla da padrona sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 5 dicembre.



E a proposito di stelle la Gazzetta dello Sport apre a tutta pagina con l'Inter e con Simone Inzaghi che grazie ai suoi ritmi indiavolati in campionato "Vede le stelle", le due dei 20 scudetti e imparticolare la seconda che è l'obiettivo stagionale dichiarato.



Chi si frappone ai nerazzurri sono i bianconeri della Juventus con il Corriere dello Sport che sottolinea come "Solo un'impresa" dell'"Ostacolo Allegri" può fermare l'Inter. Su Tuttosport occhi sulle "Emozioni bianconere di Gatti" e infine "Max supera Max" per la Gazzetta.



Infine spazio anche a campo e mercato con la Gazzetta che rimarca come il "Napoli, corre ai ripari" per dare a Mazzarri rinforzi di qualità e con il CorSport che sottolinea come "Donnarumma rischia il posto".



Scorri tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi e non, italiani e non in edicola oggi martedì 5 dicembre 2023.