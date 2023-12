Vigilia di Juve-Napoli e tanto altro nelle prime pagine di giovedì 7 dicembre 2023. Oggi parleranno i protagonisti del big match, anticipato sui quotidiani dove si parla del rinnovo di Rabiot e della sfida sul mercato tra i due club con Giuntoli pronto a soffiare alla sua ex squadra Zielinski, ma non solo. Spazio anche alla Coppa Italia, con la Fiorentina che ha avuto la meglio sul Parma, al 3-0 rifilato dal Marsiglia al Lione in Ligue 1 e alla giornata di Premier League che ha visto la sconfitta del Manchester City contro l'Aston Villa.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 7 dicembre 2023.