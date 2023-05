Sui giornali oggi in edicola tanto spazio a quello che è successo nel weekend di campionato. Riavvolgendo il nastro a sabato, con la vittoria dell'Inter a Roma che fa venire dei dubbi di formazione a Simone Inzaghi, e quella del Milan contro la Lazio, senza Leao che è a rischio per l'Euroderby (molto difficile che sia anche in panchina mercoledì 10 maggio, qualche speranza di averlo in campo martedì 16 maggio). Focus anche sui vergognosi insulti a Vlahovic in Atalanta-Juventus e sulla festa scudetto del Napoli, che batte 1-0 la Fiorentina e si prende l'abbraccio dei suoi tifosi.



Nella GALLERY le prime pagine di lunedì 8 maggio 2023