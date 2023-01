Sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola tanto spazio al campionato con la vittoria del Napoli a Genova contro la Sampdoria, nel segno di Osimhen. Focus sul Milan, che getta via una vittoria preziosa in chiave scudetto, facendosi rimontare nel finale dalla Roma, e sulla Juventus, con Allegri che ora è da scudetto. In casa Inter la crisi di Lukaku condiziona le scelte di Inzaghi, per il Torino, fermato a Salerno, si parla di 'psicodramma'. Merita la prima pagina anche la folle battaglia tra ultras di Napoli e Roma, in un'area di servizio dell'A1.





