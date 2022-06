Weekend di contatti, anche al mare, alle spalle e inizia oggi una settimana decisiva per il futuro di diverse trattative, con il mercato che entra nel vivo a 10 giorni dalla prima importante deadline, quella del 30 giugno che chiude i bilancio e le annalità fiscali.



Per questo per la Gazzetta dello Sport per "Inter-Lukaku: ci siamo quasi", che fa eco a tutti i giornali inglesi che rilanciano il Chelsea pronto all'affondo per Sterling con i soldi dell'ingaggio risparmiati dal belga. Ma anche "l'attesa Juve per Di Maria" e il "rinnovo di Maldini e Massara" del Corriere dello Sport e infine il "Vlasic per il Torino" di Tuttosport.



Ecco le prime pagine in edicola oggi, 20 giugno 2022.