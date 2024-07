Prime pagine domenica 14 luglio: "Juve, colpi d'ala", "Fede-Soulé è un caso" e "Thiago raddoppia la Juve"

Calciomercato

E' il giorno della finale di Euro 2024, all'Olympiastadion di Berlino alle 21 si gioca l'ultimo atto del torneo tra Spagna e Inghilterra.e sulle strategie delle big, tra obiettivi da centrare, occasioni da sfruttare e possibili cessioni.- La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura ai "" della Juventus, parlando di "rivoluzione Motta" con i possibili arrivi di. Il Corriere dello Sport si concentra sulle mosse di mercato della Roma e in particolare sulla situazione esterni che si intreccia con le strategie della Juve in quel ruolo: "" è il lancio del quotidiano, che spiega: "Roma su Matias, 'Chiesa o niente'"; "Il giallo della decisa chiusura di Giuntoli". In taglio alto spazio alla finale dell'Europeo Spagna-Inghilterra: "Euroclasico". Ancora mercato bianconero anche su Tuttosport, con Koopmeiners in primo piano: ", Motta prepara un sistema di gioco alternativo per esaltarlo".