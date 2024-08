Prime pagine lunedì 5 agosto: “Fantastiche”, “Solo l’oro”, “Pazzi di voi”

Calciomercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi si dividono tra Olimpiadi e mercato. Da una parte le medaglie degli italiani a Parigi, dall’altra le ultime trattative prime dell’inizio del campionato previsto per sabato 17 agosto. Molto spazio nelle copertine dei giornali è dedicato al trionfo della coppia Errani-Paolini che ieri ha vinto la medaglia d’oro nel doppio femminile di tennis.



LE PRIME PAGINE - La Gazzetta dello Sport apre proprio con l’urlo di gioia delle due tenniste, e titola: “Fantastiche”. Primo piano della coppia Errani-Paolini anche sul Corriere dello Sport, che lancia un messaggio a sei colonne: “Solo l’oro”; a fondo pagina spazio anche al mercato con una protagonista in particolare: “Juve, Koop, Todibo e Nico”. Anche Tuttosport segue la scia delle Olimpiadi e dedica alla copertina alla medaglia d’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini: “Pazzi di voi” è il titolo a centro pagina. In taglio basso lancia una clamorosa idea alla quale starebbero lavorando Juve e Inter: “Chiesa per Frattesi”.