Sguardo proiettato al 25º turno di Serie A, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate a Napoli-Lazio - stasera alle 20.45 - ma non solo. A tenere banco è anche il caso Juve con il Corriere dello Sport che gli dedica il taglio alto: “Vi sveliamo i 9 motivi principali per cancellare il -15”. La Gazzetta dello Sport ha un’intervista esclusiva a Calhanoglu: “Inter, sei mia”. In copertina su Tuttosport, invece, c’è Vlahovic al quale fanno un appello i tifosi: “Dusan, affonda Mou”.



