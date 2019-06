Primo giorno a Genova con visite mediche di rito per Andrea #Pinamonti.



Qui nella foto di oggi pomeriggio. pic.twitter.com/zeNIapGgWX — Genoa CFC (@GenoaCFC) 29 giugno 2019

Prime ore da rossoblù per Andrea, di rientro dalle vacanze a Santorini e pronto per la nuova avventura con il Genoa. Il classe '99 si è poi spostato nel pomeriggio nella sede del Grifone a Villa Rostan per mettere la firma sul nuovo contratto e per svolgere le visite mediche di rito, riproposte dal club ligure su Twitter.