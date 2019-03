Il 24enne difensore Lorenzo Paramatti, figlio di Michele ex giocatore di Bologna e Juventus, ha segnato il suo primo gol, peraltro decisivo, nell'esperienza in Romania intrapresa qualche settimana fa. Lanciato dalla Primavera dell'Inter, Paramatti ha iniziato la sua carriera da professionista in giro per vari club di Serie C. A febbraio di quest'anno è stato ingaggiato a parametro zero dal Poli Timisoara, che milita nella 'Serie B' rumena. Nel match di campionato disputato stamattina contro il Balotesti, ha regalato la vittoria alla sua squadra segnando il 2-1 all'89' (la gara poi è finita 3-1).