Prince of FIFA entra nella fase due e si fa in quattro: Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci, campione europeo di Fifa17 e giocatore numero uno in Italia, non sarà più solo nel suo racconto della vita da pro-player, ma avrà altri tre player di livello a supportarlo. Giancarlo 'Gianky09' Casati, Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo degli eSports e del calcio virtuale!



Continuiamo il nostro viaggio negli eSports con Giancarlo 'Gianky09' Casati che ci parla dei nuovi overall di Fifa 19, i valori dei giocatori più famosi dei quali già sono emerse alcune anteprime. Crollano Neuer e Bale, vola Mbappé. E Cristiano Ronaldo... Scoprite tutto nel nuovo video!