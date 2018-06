Prince of FIFA entra nella fase due e si fa in quattro: Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci, campione europeo di Fifa17 e giocatore numero uno in Italia, non sarà più solo nel suo racconto della vita da pro-player, ma avrà altri tre player di livello a supportarlo. Giancarlo 'Gianky09' Casati, Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo degli eSports e del calcio virtuale!



Continuiamo il nostro viaggio negli eSports con Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci che tocca un tema caldissimo in questi giorni: il Mondiale, non quello che si sta disputando in Russia ma quello che si può giocare nel DLC gratuito proposto da EA SPORTS con Fifa 18. Un'estensione, però, che non ha convinto tutti: gameplay e dettagli, IcePrinsipe racconta tutti i segreti di 2018 FIFA World Cup Russia nel suo ultimo video!



E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti!