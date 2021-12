, chiamato a inserire nell'organico a disposizione di Stefano Pioli pedine in grado di far compiere un effettivo salto di qualità per provare a contendere fino alla fine lo scudetto alla capolista Inter.per problemi fisici - da Calabria a Rebic passando per Ibrahimovic e il recupero della migliore condizione fisica di Theo Hernandez, Brahim Diaz e Giroud -per giocarsi le proprie chance nell'unica manifestazione importante rimasta dopo l'uscita di scena dall'Europa.che non rientrano più nel progetto.sono quei calciatori che già dalla scorsa estate hanno ricevuto da Maldini e Massara l'indicazione di cercarsi una nuova sistemazione:- in scadenza di contratto il prossimo giugno -da circa 4 milioni di euro lordi attualmente percepiti, con l'Empoli che è l'ultima squadra in ordine di tempo ad essersi fatta avanti.a bilancio: la valutazione dell'ex Villarreal, che piace al Genoa di Shevchenko e ad alcuni club della Liga si aggira sui 7 milioni di euro.- Tutta da decifrare infine la situazione di, che a Milano ha trovato pochissimo spazio e che sta valutando insieme alla società se interrompere o meno il prestito annuale dal Monaco, col quale il Milan aveva concordato in estate anche le condizioni di un ipotetico riscatto.- unito al risparmio del suo ingaggio da poco meno di 3 milioni lordi -, con Botman primo della lista e seguito da Diallo del PSG e Diop del West Ham,per aumentare il tasso di qualità e di imprevedibilità dell'attacco rossonero. Gennaio si avvicina, alla ricerca del giusto compromesso tra priorità e opportunità.