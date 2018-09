Cristian Ledesma è un nuovo centrocampista del Pro Piacenza, squadra di Serie C allenata da Giannichedda. Queste le parole dell'ex Lazio in conferenza stampa: "Sono qui perché mi è piaciuta l’idea che ha in mente la società. "Progetto’ in questo caso non è la parola giusta, perché ha sempre un’accezione negativa. Ho fatto questa scelta perché con il presidente abbiamo trovato subito la sinergia dal punto di vista umano e per me questo è un aspetto davvero importante. Tecnicamente, infatti, mi conoscono tutti, ma ci tengo che venga alla luce anche il tipo di persona che sono. Ecco perché voglio chiarire fin da subito che non vengo qui per mettere da parte gli ultimi soldi della mia carriera, per perdere tempo o per passeggiare. L’unica cosa che mi interessa è giocare a calcio, nient’altro".