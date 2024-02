Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Latorna in campo per la, la settima nel girone di ritorno. Si parte già dal venerdì con. Nel sabato si gioca per la salvezza, domenica invece tocca alle big: in campoBologna-VeronaSassuolo-Empoli alle 15Salernitana-Monza alle 18Genoa-Udinese alle 20.45Juventus-Frosinone alle 12.30Cagliari-Napoli alle 15Lecce-Inter alle 18Milan-Atalanta alle 20.45Roma-Torino alle 18.30Fiorentina-Lazio alle 20.45