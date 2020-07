La Serie A non si ferma mai, pronta a partire la 36esima giornata di campionato. Tante novità di formazione, tra turnover, infortuni e indicazioni dagli allenamenti. Ilha ancora il dubbio legato alle condizioni di: c'è Milik in pole per il posto dal 1'.nella Juve in coppia con De Ligt, in ballottaggio Pjanic come nelle ultime uscite. Emergenza in difesa per il Milan: ci sono Kjaer e Gabbia al centro, nell'Atalanta. Nell'Inter: Lautaro è pronto ad affiancare Lukaku dall'inizio.