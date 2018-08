Ci siamo: sabato alle 18.00 con Chievo-Juventus inizia la stagione 2018/2019 di Serie A.a cura di SOS Fanta per questa prima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Non recuperanell’Inter, c’è Lautaro Martinez a supporto di Icardi. Debuttanella Juventus, in campo anche Cancelo e Alex Sandro dall'inizio. Verso la panchinanel primo Napoli di Ancelotti. Out Ansaldi per squalifica, giocanel Torino. Titolarenel Sassuolo di De Zerbi, nella Lazio mancano, Patric e Lucas Leiva per squalifica. Il Frosinone perdeper un infortunio al ginocchio, nel nuovo Parma di D’Aversa c’è subito spazio per