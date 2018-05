Si avvicina l'inizio della 38ma giornata, che inizia con Juventus-Verona. Ecco le probabili formazioni per questa particolare giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve ci saranno tanti assenti, come detto da Allegri: niente Verona anche per Khedira, Bernardeschi e, oltre a infortunati di più lungo corso come Chiellini. Nella Roma a rischio(si è fermato oggi) e Under, c'è Schick. Infortunato Suso, cambia per forza di cose il Milan. Ancora Iago Falqué nel Torino, Marusic dovrebbe tornare titolare, Saponara più di Eysseric, Widmer ancora verso la panchina. C'è Immobile nella Lazio, ha recuperato.