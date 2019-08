Il campionato è pronto per iniziare, lesono in arrivo e non mancano le novità da subito per tutte le rivoluzioni tattiche, i nuovi acquisti che saranno lanciati e le garanzie che rimangono.L'Inter prepara la coppiaall'esordio contro il Lecce, c'è il giovane Esposito che scalpita; Giampaolo invece mantiene la struttura del Milan di un anno fa aspettando di inserire i nuovi,nonostante un'estate complicata mentrerimarrà fuori (giocano Borini e Calhanoglu, Biglia infortunato). Il nuovo Napoli riparte da Insigne, Ruiz, Callejon dietro a, non ci sarà Milik. La Juve cambia tanto e rischia subito, può partire titolare. Correa fa coppia con Immobile nella nuova Lazio.