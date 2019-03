La 28esima giornata di Serie A inizia con Cagliari-Fiorentina. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.La Juve fa turnover dopo la Champions, potrebbero giocaree Rugani. Nella Roma ci sono Schick ein attacco, Caicedo per Immobile (squalificato) nella Lazio. Nainggolan è a rischio, Kolarov è out (non convocato) e anche Insigne è fuori per infortunio. Scelte fatte per il Milan, che nel derby giocherà con titolarissimi: tornano titolari Bakayoko, Calabria, Rodriguez e Calhanoglu.