Problemi Genoa: chi gioca al posto di Retegui e Malinovskyi? Da Vitinha a Spence

In vista della sfida contro l’di domenica al Bentegodi,perde due pedine molto importanti., come confermato dagli esami strumentali, ha subito una lesione al bicipite femorale. Per l’ex Atalanta e Marsiglia si prospetta almeno un mese di stop. Perè confermato invece il trauma distorsivo alla caviglia, che potrà smaltire con calma vista la squalifica da scontare nel prossimo turno di campionato.– Per completare il centrocampo con Badelj e Frendrup, la soluzione più immediata potrebbe essere l’inserimento diin mediana, con Sabelli e Messias a fare gli esterni nel centrocampo a cinque. Altra soluzione potrebbe prevedere l’accentramento di, con l’inserimento disulla corsia mancina.

– In avanti invece la situazione è più complicata.ha saltato l’impegno con il Frosinone per una tendinite e proverà a recuperare per la trasferta di Verona. Se sta bene gioca lui accanto a Gudmundsson. Altrimenti Gilardino potrebbe anche alzare Messias, inserendo sia Strootman in mediana che Spence come laterale.– Un po’ più indietro il recupero di, che appare comunque improbabile per la gara del Bentegodi. Forzerà per rientrare in gruppo e magari strappare una convocazione, ma il suo impiego contro i gialloblù dal 1’ è da escludere.