La puntata di lunedì 21 maggio sarà l'ultima della fortunata stagione del Processo di Biscardi rilanciato da 7 Gold.



Per il "gran finale" tra gli ospiti ci saranno anche il campione di nuoto Filippo Magnini e Alessandro Martorana (lo stilista dei calciatori), ovvero i compagni di Giorgia Palmas, conduttrice del Processo di Biscardi, e Elena Barolo, protagonista dell'angolo social del Processo e della rubrica "Prova d'Appello".



Le soprese dell'ultima puntata non finiscono qui: nel corso della serata saranno anche presentate le conduttrici del Processo ai Mondiali, che dal 28 maggio prenderà il posto del Processo di Biscardi e andrà in onda, sempre su 7 Gold, fino al 16 luglio.



A condurre il Processo ai Mondiali sarà Margherita Zanatta (ex Grande Fratello 11 e opinionista dei talk di Barbara D'Urso, conduttrice radiofonica di Radio Lattemiele).



Alla postazione social, ma anche nel ruolo di giudice di Prova d'Appello, ci sarà invece l'attrice Silvia Baldo.