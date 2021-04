La sentenza che tutta l'America aspettava. A Minneapolis, il processo per la morte di George Floyd si è concluso con la condanna per omicidio ai danni dell'ex agente di polizia, Derek Chauvin, ritenuto colpevole per tutti i 3 capi d'accusa (omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado) per aver soffocato il giovane lo scorso 25 maggio. "Prove schiaccianti" la dichiarazione del presidente Biden al termine di un processo di 10 ore. Entro 6-8 settimane, ora, arriverà l'entità delle pene decisa dal giudice Peter Cahill.