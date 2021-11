La prossima settimana potrebbe essere l’inizio di un punto di svolta per il calcio italiano. In Senato si discuterà la legge di Bilancio nella quale il Governo potrebbe ritoccare la norma contenuta nel. Un’agevolazione che spinge le società di Serie A a puntare sempre più su calciatori non italiani, arrivati quasi al 70% del totale.- Un problema per il quale si batte da tempo l’Assoagenti, pessimista sulla possibilità di una modifica della norma e per questo ha richiesto a gran voce un intervento dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Un accenno di reazione da parte dell’Assocalciatori è arrivato nella giornata di oggi, con le parole del presidente Umberto Calcagno: “C’è una norma che oggettivamente crea un risparmio fiscale tale da falsare il nostro mercato” ha detto a Radio Punto Nuovo smentendo poi l’ipotesi di uno sciopero (QUI l’intervento completo).- già presente da tempo - dei tanti stranieri nei campionati italiani. Se ne parla da quasi un anno, ma - finora - non ci sono stati grandi cambiamenti.. Sarà questo uno dei temi di discussione nel consiglio dell’Associazione procuratori in programma la prossima settimana, proprio quando in Senato verrà discussa la legge di Bilancio che coinvolge anche il Decreto Crescita.