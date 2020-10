Ieri il club azzurro ha presentato un “preannuncio di reclamo”, che permetterà di inviare entro domani una memoria difensiva, da aggiungere al referto dell'arbitro Doveri e degli ispettori federali per la valutazione del caso. Il GS dovrà esprimersi in merito alla sconfitta a tavolino per 3-0 e al punto di penalizzazione in classifica, che senza reclamo sarebbero stati automatici. Anche la Procura Federale, ieri, ha aperto un'inchiesta e richiesto ai dirigenti partenopei una serie di documenti per verificare il corretto utilizzo delle procedure anti Covid.