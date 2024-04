La tecnologia fa ancora una volta la differenza e l'assenza dellapuò pesare nel Clasico tra. Una scelta della Liga, quella di rinunciare allo strumento tecnologico, confermata ad inizio stagione.Nel corso del primo tempo, ed esattamente al 28', la squadra diha protestato a lungo per una situazione di. Sul cross tagliato da destra,interviene con il tacco ad anticipare l'avversario diretto e il portiere ucraino Lunin, che salva come può la sfera deviandola nuovamente in calcio d'angolo.

In realtà, il dubbio riguarda proprio l'intervento dell'estremo difensore del: la palla ha superato tutta la linea di porta oppure è stata respinta in tempo? Per l'arbitro di Real Madrid-Barcellona la parata diè stata decisiva, con il portiere che ha evitato la rete del Barcellona. Parere diverso tra gli ospiti, che protestano.Dopo un lungo check ma senza l'ausilio della, ilconferma la decisione dell'arbitro: la palla non ha oltrepassato tutta la linea di porta, non si tratta di gol.