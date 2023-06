Corsa a due per il ruolo di vice-Immobile. Il ruolo del centravanti di riserva sarà infatti la priorità nelle prime settimane di mercato per la Lazio e, come scrive questa mattina il Messaggero, la lista dei candidati al momento si è ridotta a 2 nomi: Milik o Simeone, entrambi graditi a Sarri e disposti ad accettare il trasferimento. E visto che Lotito ha promesso i primi colpi entro il 20 giugno è lecito aspettarsi già nei prossimi giorni una scelta precisa su uno dei due profili.