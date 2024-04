Provedel, Zaccagni, Felipe Anderosn: Lazio, chi recupera e chi no per l'Hellas Verona

Queste le parole sugli infortunati del medico sociale della Lazio Fabio Rodia alla radio ufficiale del club:"Zaccagni? È pronto per il rientro e così anche Provedel".- "Ha avuto un indurimento dell’adduttore e per motivi precauzionali lo abbiamo fermato"."Aveva una ferita sull’alluce del piede, piuttosto dolorosa, e ha continuato finché non ne aveva più". Su Felipe ha aggiunto il tecnico Igor Tudor: "Doveva uscire già all'intervallo, ha stretto i denti ma aveva male al piede".

- "Ha avuto un affaticamento al polpaccio, lo stiamo monitorando".- "Nella rifinitura di ieri, ha avuto un fastidio sul polpaccio e precauzionalmente lo abbiamo fermato, dobbiamo valutare e monitorare il giocatore nelle prossime anche clinicamente per capire di che si è trattato".