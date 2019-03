Pescara-Cosenza 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 53' Tutino (C); 58' Scognamiglio (P)



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Perrotta, Memushaj, Bruno, Crecco (91' Melegoni), Marras, Monachello (74' Del Sole), Antonucci (46' Bellini). All. Pillon.



Cosenza (3-5-2): Perina (68' Saracco), Bittante (87' Izco), Dermaku, Legittimo, D'Orazio, Bruccini, Mungo, Sciaudone, Hristov, Litteri (66' Maniero), Tutino. All. Braglia.



Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta



Ammoniti: 50' Marras (P); 60' Monachello (P); 66' Litteri (C); 96' Bellini (P);