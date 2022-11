Questo pomeriggio l’ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, concentrandosi soprattutto sullo stato di forma della rosa e su eventuali giocatori funzionali al progetto attuale. Queste le sue parole:



“L’interesse comune è quello di trovare il modo per rimettere Gonzalez in condizione. La Fiorentina ha necessità di tenere il suo calciatore, un patrimonio della società, al meglio. Il giocatore ha interesse a giocare al meglio fino a giugno e poi ci si potrà anche dividere. L’importante è avere un rapporto chiaro che permetta di arrivare alla fine di questa stagione. C’è da ribaltare l’inizio di stagione un po’ deludente. La Fiorentina ha degli obiettivi da raggiungere e può provarci meglio con il suo giocatore più forte. Se Nico e Sottil non stanno fuori tutta la stagione puoi ovviare alle assenze con Kouame che sta facendo benissimo, lo stesso Ikoné che si sta facendo meglio. Poi c’è Saponara e anche la possibilità di cambiare modulo. Non starei a tornare sul mercato se l’emergenza fosse di qualche settimana. Fossi la Fiorentina il mercato lo rimanderei a giugno per prendere 2-3 giocatori capaci davvero di fare la differenza“.



Ha poi analizzato i profili di Boga e Arnautovic, negli ultimi giorni avvicinati alla Fiorentina: “Boga è un calciatore che ha fatto molto male a Bergamo ma è forte e può dare ancora molto. Se si riuscisse a fare un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere un’ottima soluzione. Con il Sassuolo ha dimostrato di poter essere protagonista. In questo caso sarei d’accordo nel prendere Boga alla Fiorentina. Se si guardano i numeri dell’attacco della Fiorentina prende male. Arnautovic è un giocatore che fa reparto, ha grande personalità e fa giocare bene tutti i compagni. Se dovesse arrivare la Fiorentina migliorerebbe molto“.