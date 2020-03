Roberto Pruzzo, ex bomber di Roma e Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sport sul momento della Serie A, in merito alla sospensione del campionato per il COVID-19. Questo uno stralcio:



Il campionato dovrebbe ricominciare?

“Io sono dell’idea che prima di andare a salvare questo campionato non bisogna rischiare di compromettere il prossimo, ma capisco che ci sono tante necessità e interessi”.



Alla Roma i tifosi si aspettavano il cambio di proprietà, ma ora è tutto fermo…

“C’era attesa nella speranza che ci potesse essere una svolta con Friedkin, un cambio di prospettiva, una presenza maggiore. Credo che al di là del business il tifoso vuole avere la garanzia di avere una grande squadra. Con Pallotta non sempre è stato possibile. Poi c’è di mezzo il Fair Play Finanziario, ma una nuova proprietà deve puntare a questo, provare a vincere in una città come Roma”.