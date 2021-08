Un indizio molto forte su quanto la trattativa tra il Paris Saint-Germain e Leo Messi sia serrata: ieri, in occasione dell'esordio stagionale in Ligue 1 contro il Troyes, il presidente Al-Khelaifi e il ds Leonardo non hanno viaggiato col resto della squadra. Sono rimasti a Parigi per portare avanti i contatti con l'entourage della Pulce.