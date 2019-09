. Arrivato l'ultimo giorno di mercato dall', l'attaccante argentino potrebbe giocare la sua prima gara a Parigi sabato contro lo Strasburgo. E il mondo del PSG è pronto ad accoglierlo, come testimoniano anche le parole del presidentea Il Corriere dello Sport, a margine dell'assemblea generale dell'Eca: "È veramente un grande attaccante e siamo contenti di averlo. I suoi numeri in Serie A dimostrano che è forte e puntiamo su di lui".L'interesse però è volto tutto al futuro a lungo termine di Icardi, arrivato al PSG in. E sulle reali possibilità di un acquisto a titolo definitivo, Al-Khelaifi frena: "".