Nonostante la volontà di rimanere a Parigi, ribadita dallo stesso giocatore, Neymar continua ad essere sul mercato, almeno per il Psg. Secondo AS, il club lo ha proposto a diverse squadre tra cui la Juventus, anche se ha ribadito il quotidiano spagnolo che l'operazione per un suo arrivo a Torino è quasi impossibile.