Alphonse Areola, portiere del Paris Saint-Germain, parla a L’Equipe del rapporto con il compagno di squadra Gianluigi Buffon, ex capitano della Juventus arrivato al Parco dei Principi da svincolato: “Sta andando davvero bene, ogni giorno Gigi arriva con il suo buon umore, la sua gioia, la sua esperienza. Gigi è una persona molto aperta, non guarda le persone dall’alto in basso. Parla sempre con me e mi motiva. La maglia da titolare? L’anno scorso ho dimostrato di poter giocare, ma queste sono scelte. Io cerco di approfittare della presenza di Buffon per crescere al suo fianco”.