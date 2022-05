Il Paris Saint-Germain, tra i primi obiettivi per l'anno prossima, ha quello di dare nuova linfa al centrocampo. Tra i diversi obiettivi di mercato, in cima alla lista c'è Frenkie De Jong, centrocampista classe 1997 in uscita dal Barcellona. Nonostante un rinomato vantaggio del Manchester United per il centrocampista olandese, Les Parisiens hanno un asso nella manica da poter giocare, la partecipazione alla prossima Champions League, fattore che potrebbe convincere il nazionale olandese a volare in Francia. Lo riporta Le10sport.