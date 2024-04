PSG-Barcellona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si entra nella fase più calda della Champions League.. La squadra transalpina va a caccia del primo successo nella coppa più importante d'Europa (ultima occasione per Mbappé a Parigi), mentre i catalani sognano un successo, il primo nell’era dopo Messi.• Partita: PSG-Barcellona• Data: mercoledì 10 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Amazon Prime Video• Streaming: Amazon Prime Video

PSG-Barcellona si può guardare in diretta tv esclusiva con l'app di Prime Video, disponibile per gli abbonati tramite smart tv, console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick. Non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro dell'evento, ma è possibile sottoscrivere un periodo di prova gratuito.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis EnriqueTer Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi