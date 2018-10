Il terzino del PSG Juan Bernat parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli: "Siamo motivati, è un match decisivo e pensiamo solo ai tre punti. Chi temo del Napoli? Sono in forma e hanno grandi giocatori, una squadra italiana e un tecnico che conosco molto bene. E' una squadra organizzata, ha Callejon, Hamsik, ottimi difensori e dopo la partita con il Liverpool abbiamo imparato molto. Soddisfatto delle mie prestazioni? Sì, all'inizio avevo difficoltà e venivo da un infortunio grave, mi serviva ritmo e finivo sempre stanco. Poi, un po' alla volta, ho iniziato a sentirmi meglio. Cavani triste? No, è un grande giocatore e segnerà presto. Contatto con il Napoli? Sì, c'è stato, ma alla fine ho accettato il PSG e non c'è altro da dire. Ancelotti? Tutti lo conoscono, è un grandissimo tecnico che gestisce bene la rosa, l'ha dimostrato ovunque e vorrei sottilineare questo. Finale per arrivare gli ottavi? No, ma simile. Una sconfitta può costare quasi l'eliminazione, sappiamo che questa partita è davvero molto importante".