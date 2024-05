PSG-Borussia Dortmund: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Novanta minuti o più in caso di supplementari e/o calci di rigore, in palio la finale di Wembley in programma sabato 1 giugno 2024.Martedìì 7 maggio alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi,si affrontano nella semifinale di ritorno di. Una partita che promette emozioni dopo quelle già regalate nell'andata al Signal Iduna Park di Dortmund.Si riparte dall'1-0 per i gialloneri di Edin Terzic maturato nella gara d'andata in Germania, a decidere l'incontro il gol di Niclas Fullkrug al 36'.

I giochi per la qualificazione restano aperti, ma per il PSG di Luis Enrique c'è una sola via: vincere con due o più gol di scarto per ribaltare il risultato, vincere con un gol di scarto per portare la sfida oltre i tempi regolamentari. Per il BVB due risultati utili, il pareggio e la vittoria.: Psg-Borussia Dortmund: martedì 7 maggio 2024: 21:00: Canale 5, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251): Mediaset Infinity, Sky Go e NOW

- PSG-Borussia Dortmund, semifinale di ritorno di Champions League, si gioca martedì 7 maggio 2024 al Parco dei Principi di Parigi: il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.- La semifinale di ritorno di Champions League tra PSG e Borussia Dortmdun sarà trasmessa da Mediaset e da Sky.Nel primo caso sarà visibile in chiaro su Canale 5, nel secondo per gli abbonati all'emittente satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

- Sarà possibile seguire la partita PSG-Borussia Dortmund anche in diretta streaming su varie tipologie di dispositivi.PSG-Borussia Dortmund sarà visibile in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity accedendo alla sezione diretta.Gli abbonati Sky potranno seguire invece il match attraverso il servizio Sky Go.Altra opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.- Sia Sky che Mediaset non ha ancora comunicato i telecronisti e le seconde voci che PSG-Borussia Dortmund.

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola.. Luis Henrique.: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.. Terzic.