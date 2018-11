Gianluigi Buffon, portiere del Paris Saint-Germain, parla a Sky dopo la vittoria sul Liverpool in Champions League: "Purtroppo anche per colpe nostre siamo arrivati alla quinta partita a giocarci tutto contro un avversario temibilissimo e molto forte. La soddisfazione è aver raggiunto con merito i tre punti mettendo in campo la voglia feroce di vincere la partita oltre che valori tecnici elevati e questo è uno step molto importante. Il Napoli? E' una squadra molto difficile da battere, grande merito a loro per essersi ritagliato un ruolo così importante in un rigore difficile".