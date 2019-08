Mbappe actually pushed Neymar out of PSG’s trophy celebration today pic.twitter.com/5vyWPOZAxX — Footy Humour (@FootyHumour) August 3, 2019

Prosegue il gelo tra il Paris Saint-Germain e Neymar: nel pomeriggio odierno, infatti, i parigini sono scesi in campo a Shenzhen per la Supercoppa francese, vinta grazie ad un 2-1 in rimonta sul Rennes: decisive le reti di Di Maria e Mbappé. A causa di una squalifica, l'asso brasiliano non è sceso in campo, ma era ugualmente presente in Cina e - al termine del match - ha partecipato con i compagni alla cerimonia di premiazione.(video @FootyHumor).Un gesto inusuale, che mostra - se ancora ce ne fosse bisogno - il. La volontà del giocatore è chiara da tempo: salutare la Francia per fare ritorno in Spagna. Dopo essersi presentato con diversi giorni di ritardo al raduno, Neymar si è fatto vedere in pochissime situazioni, restando ai margini del club francese.